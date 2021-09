Über 100 Tote bei Kämpfen in ecuadorianischem Gefängnis

Eine Frau weint vor der Haftanstalt, in der es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Banden gekommen ist. Die Zahl der Todesopfer ist auf über 100 gestiegen.

Marcos Pin/dpa

Guayaquil. Bei Bandenkämpfen in einer Haftanstalt nahe der Wirtschaftsmetropole Guayaquil in Ecuador sterben mindestens 100 Menschen. Präsident Guillermo Lasso verhängt den Ausnahmezustand.

Die Zahl der Todesopfer bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Banden in einem Gefängnis in Ecuador ist auf über 100 gestiegen. Weitere 52 Gefangene und zwei Polizisten seien bei den Kämpfen in der Haftanstalt Guayas N