Steinmeier in Moldau - „Zukunft liegt mir am Herzen“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird von Maia Sandu, Präsidentin der Republik Moldau, an ihrem Amtssitz mit militärischen Ehren begrüßt.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Chișinău. Dass Bundespräsident Steinmeier die moldauische Präsidentin Sandu schätzt, hat sich schon bei deren Berlin-Besuch im Frühjahr gezeigt. Jetzt ist er zum Gegenbesuch in Chisinau.

Es ist der Stoff für ein politisches Märchen im klassischen „Es-war-einmal“-Stil. Also: Es war einmal ein kleines, armes Land am östlichen Rand Europas, in dem sich auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die alten kommunistischen Kräfte e