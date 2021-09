Mark Milley bewertet den Afghanistanabzug kritisch.

AFP/SARAHBETH MANEY

Washington. Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, die chaotischen Bilder vom Kabuler Flughafen – all das wird in die Geschichte eingehen. Eine US-Anhörung zum Afghanistan-Abzug bringt Fehleinschätzungen ans Licht.

Das US-Militär hat zahlreiche Fehleinschätzungen beim Abzug aus Afghanistan offengelegt und vor einer Terrorgefahr gewarnt. "Es ist klar, es ist offensichtlich, dass der Krieg in Afghanistan nicht zu den Bedingungen geendet hat, die wir wol