Ein Zettel mit der Aufschrift "Entschuldigung, kein Benzin verfügbar" an einer Tankstelle im englischen Bracknell.

Steve Parsons/PA/dpa

London. Wegen des Mangels an Lastwagenfahrern und Panikkäufen geht an britischen Tankstellen der Sprit aus. Bei der Debatte über die Ursachen wird ein Thema jedoch fast als Tabu behandelt.

Kilometerlange Staus an Tankstellen und verzweifelte Menschen, die nicht an ihren Arbeitsplatz oder nach Hause kommen. Die Kraftstoffkrise in Großbritannien dominierte auch am Dienstag die Schlagzeilen in dem Land. Nun könnte sogar die Arme