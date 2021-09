Bei einer Solidaritätskundgebung vor einer Synagoge hält ein Teilnehmer eine israelische Flagge in der Hand.

Jonas Güttler/dpa

Hamburg. Ein Mann demonstriert in Hamburg für Israel und gegen Antisemitismus - da wird er beleidigt und geschlagen. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter in Berlin aufgespürt.

Nach einem Angriff auf eine Mahnwache gegen Antisemitismus in Hamburg hat die Polizei die Wohnung eines Tatverdächtigen in Berlin durchsucht. Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen 16-Jährigen, teilte sie am Dienstag mit.„Wir g