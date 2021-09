Kommt bald seine Stunde in der CDU? CDU-Chef Armin Laschet wackelt, das Machtvakuum in der Partei ist mit Händen zu greifen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther könnte zugreifen.

Foto: dpa/Gregor Fischer

Berlin. Armin Laschet wackelt als Parteichef der CDU. Wir haben spekuliert, wer bei einem Generationenwechsel eine Rolle spielen könnte.

Nach ihrem Absturz bei der Bundestagswahl mehren sich die Rufe in der CDU nach einem Generationenwechsel. CDU-Vize und Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnte eine "Verjüngung" an. In der Generation 40 plus gibt es mehrere Männer,