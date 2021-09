Trotz all der Pannen: Warum die Berlin-Wahl nicht wiederholt wird

Ein Schild weist im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg den Weg zu einem Wahllokal.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin. Drei Wahlen, ein Volksentscheid, fünf Stimmzettel, sechs Kreuze – die Stimmabgaben in Berlin am Sonntag waren zeitaufwendig und mit Pannen behaftet. Die Analyse der Fehler geht auch nicht viel schneller.

Trotz zahlreicher Pannen bei den Wahlen am Sonntag sieht der Berliner Senat bisher keinen Anlass für eine Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl.„Aus dem, was dem Senat bisher bekannt ist, ergeben sich noch keine Anhaltspunkte dafür, dass so