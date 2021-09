Die Berliner SPD mit Franziska Giffey und Raed Saleh will ab Freitag Sondierungsgespräche führen

Berlin. Die Wahlentscheidung ist getroffen, wer mit wem in Berlin koalieren wird allerdings noch offen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.

Die Berliner SPD-Spitze hält sich weiter offen, mit wem sie eine neue Landesregierung bilden will. Ende der Woche soll es erste Gespräche geben.„Wir fangen am Freitag mit den Grünen an. Und dann mit den Linken. Also mit den bisherigen Koali