Keine Frauen mehr an Universität von Kabul zugelassen

Vollverschleiert mit Taliban-Flaggen – so mussten Afghaninnen zuletzt in der Kabuler Shaheed Rabbani Education University erscheinen. Nun werden sie ganz ausgeschlossen.

AFP/AAMIR QURESHI

Kabul. Erst mussten sich Studentinnen in Kabul verschleiern, nun dürfen sie gar nicht mehr studieren. Das hat ein Taliban-Rektor verfügt, der sich auf Twitter offenbar an Donald Trump orientiert.

Frauenverbot an der Universität von Kabul: Der neu Taliban-Rektor schließt bis auf weiteres sowohl Studentinnen als auch weibliche Lehrkräfte von der angesehensten Bildungseinrichtung Afghanistans aus, wie die "New York Times" am Dienstag b