Wahlberechtigte warten deutlich nach 18 Uhr in einer Schlange vor einem Wahllokal an der Mandelstraße im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg darauf, ihre Stimmen abgeben zu dürfen.

Georg Hilgemann/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die Wahlpannen in Berlin bleiben weiterhin Thema. Wahlbeobachter der OSZE haben nun Notiz von dem teilweisen Chaos in der Hauptstadt genommen - und sich geäußert.

Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) haben die Pannen am Wahlsonntag in Berlin registriert.„Wir haben von den Problemen in den Berliner Wahllokalen Notiz genommen“, sagte die lettische Polit