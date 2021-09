Rheinland-Pfalz: Klöckner tritt nicht mehr als CDU-Chefin an

CDU-Bundesvize Julia Klöckner wird sich in ihrem Landesverband vom Vorsitz zurückziehen.

Peter Kneffel/dpa

Mainz. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner verliert in ihrem Wahlkreis und muss ein historisch schlechtes CDU-Ergebnis in Rheinland-Pfalz verantworten. Jetzt zieht sie Konsequenzen.

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will sich vom CDU-Landesvorsitz in Rheinland-Pfalz zurückziehen.Bei der Vorstandswahl am 20. November werde sie nicht mehr antreten, teilte sie na