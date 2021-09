Am Tag danach: Olaf Scholz geht als Sieger aus der Bundestagswahl hervor - und muss dennoch bangen, auch tatsächlich ins Bundeskanzleramt einzuziehen. Langwierige Koalitionsverhandlungen sorgen in der EU für Nervosität.

Emmanuele Contini/imago images

Osnabrück, Brüssel. Nach dem engen Wahlausgang in Deutschland schwanken Politiker in der EU zwischen Erleichterung und Nervosität. Vor allem Frankreichs Präsident Macron hat Interesse an einer flotten Regierungsbildung - aus gutem Grund.

In der Europapolitik droht weder unter einem möglichen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch einem Armin Laschet (CDU) ein radikaler Bruch mit der Ära Merkel. Das ist die gute Nachricht für die europäischen Partner. Die schlechte: Es ist unk