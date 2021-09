Weltstrafgericht will gegen Taliban und IS ermitteln

Junge Taliban-Kämpfer auf einem Pick-Up in den Straßen von Kabul.

Oliver Weiken/dpa

Den Haag. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag soll sich mit Afghanistan befassen. Es geht um mögliche Kriegsverbrechen - der Taliban, aber auch der Terrororganisation IS.

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes will gegen die militant islamistischen Taliban und die Terrorgruppe IS in Afghanistan wegen möglicher Kriegsverbrechen ermitteln.Er habe dazu einen richterlichen Beschluss beantragt, t