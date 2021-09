Rückgabe an die Deutsche Marine: das Segelschulschiff "Gorch Fock" nach sechsjähriger Sanierung.

Sina Schuldt/dpa

Osnabrück. Mit der Rückgabe der generalüberholten „Gorch Fock“ an die Deutsche Marine an diesem Donnerstag fürchtet der Bund der Steuerzahler neue massive Kosten für die öffentliche Hand. Braucht es so einen Segler überhaupt?

„Künftig werden weitere Millionen Euro für die Intensivpflege hinzukommen. Die `Gorch Fock´ wird die Steuerzahler weiter beschäftigen – und belasten“, sagte Steuerzahlerverbandspräsident Reiner Holznagel unserer Redaktion. Der Steuerza