SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine Ehefrau Britta Ernst auf der Wahlparty der SPD im Willy-Brandt-Haus. Links: die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken.

Berlin. Nach dem Wahlabend sieht SPD-Kandidat den Auftrag, gemeinsam mit Grünen und FDP eine Ampelkoalition zu bilden.

In einer Stellungnahme am Morgen nach der Wahl hat SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz den Regierungsauftrag für sich reklamiert und für eine Ampelkoalition votiert. Dabei argumentierte er mit den Zuwächsen und Verlusten an Wählerstimmen. Mit