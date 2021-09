AfD bei Bundestagswahl stärkste Partei in Thüringen

Wahlplakate hängen an einer Laterne am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt. Die in Thürigen wegen rechtsextremistischer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtete AfD ist in dem Bundesland zur stärksten Partei geworden. Auch in Sachsen-Anhalt verzeichnet die Partei Erfolge.

Die AfD ist bei der Bundestagswahl in Thüringen erstmals stärkste Partei geworden. Nach Abschluss der Auszählung lag die AfD, die in Thüringen wegen rechtsextremistischer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, bei 24,0 Prozent der