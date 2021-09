Kommunistische Partei geht als Wahlsieger in Graz hervor

Elke Kahr ließ es offen, ob sie die erste KPÖ-Bürgermeisterin in einer österreichischen Landeshauptstadt wird.

Erwin Scheriau/APA/dpa

Graz. Zwei große Wahl-Überraschungen in Österreich: Bei der Gemeinderatswahl in Graz eroberte die Kommunistische Partei das Rathaus. Bei den Landtagswahlen in Oberösterreich gelang den Kritikern der Corona-Maßnahmen ein Coup.

Bei der Gemeinderatswahl in Graz im Südosten Österreichs ist überraschend die kommunistische KPÖ als Sieger hervorgegangen. Die KPÖ nahm nach dem vorläufigen Endergebnis der konservativen ÖVP - mit großem Vorsprung - den ersten Platz ab.ÖVP