Erste Prognose in MV: Deutliche Gewinne für SPD, AfD zweitstärkste Kraft

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stimmte am Sonntag zusammen mit ihrem Mann in einem Wahllokal in der Schweriner Innenstadt ab.

JENS BUTTNER/AFP

Schwerin. Wie in Berlin wurde auch in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag neben dem Bundestag noch ein neues Landesparlament gewählt. Die SPD von Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Manuela Schwesig festigte ihren Führungsanspruch, wie die ersten Ergebnisse zeigen.

