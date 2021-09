Nach Abschiebung öffnen USA Grenzübergang in Del Rio wieder

Ein haitianischer Migrant versucht den Fluss Rio Grande von Mexiko in die USA zu überqueren.

Nick Wagner/XinHua/dpa

New York. Fast 15.000 Haitianer hatten an der Grenze kampiert, um irgendwie in das gelobte Land zu kommen. Doch die USA blieben hart. Präsident Biden ließ den Grenzübergang schließen. Jetzt ist er wieder offen.

Nach der Räumung des provisorischen Migrantenlagers in der texanischen Grenzstadt Del Rio haben die USA den Grenzübergang zu Mexiko wieder geöffnet. Das teilte die US-Grenzschutzbehörde am Samstag (Ortszeit) mit.In Del Rio hatten fast 15.00