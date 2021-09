Wählerinnen und Wähler warten in einer Schlange vor einem Wahllokal im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg.

Georg Hilgemann/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Um gleich vier Entscheidungen geht es für Wählerinnen und Wähler in Berlin. Zusammen mit notwendigen Hygienemaßnahmen sorgt das für Schlange vor den Wahllokalen - plus einige Pannen.

Bei den Wahlen in Berlin ist es am Sonntag vor zahlreichen Wahllokalen in der ganzen Stadt zu langen Warteschlangen gekommen. Wahlberechtigte mussten mitunter länger als eine Stunde bis zum Kreuz in der Wahlkabine anstehen.Der Bezirk Mitte