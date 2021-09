Berlin-Wahl: SPD und Grüne in ersten Prognosen gleichauf

In Prognosen liegen Franziska Giffey und Grünen-Kandidatin Jarasch bei der Wahl in Berlin gleichauf.

AFP/Tobias Schwarz

Berlin. Ex-Familienministerin Franziska Giffey könnte den Wahlsieg bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin verfehlen. SPD und Grüne haben sich nach Prognosen ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert.

Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen ab. Beide Parteien lagen am Sonntag in Prognosen von RBB und ZDF nahezu gleichauf, wie die Sender nach Schließung der Wahllokale um 18.00 U