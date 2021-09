SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gibt mit seiner Frau Britta Ernst (r) in der Max Dortu Schule seine Stimme ab zur Bundestagswahl.

Michael Kappeler/dpa Pool/dpa

Berlin. Die Wahllokale sind geöffnet. Die Spitzenkandidaten von SPD und Union haben bereits ihre Stimmen abgegeben. Wer wird künftig Deutschland regieren? Der Ausgang der Abstimmung gilt als völlig offen.

Die Wähler in Deutschland stimmen über die künftige Zusammensetzung des Bundestags ab. Rund 60.000 Wahllokale öffneten am Sonntag um 8.00 Uhr. Schon am Vormittag gaben die Kanzlerkandidaten von SPD und Union, Olaf Scholz und Armin Laschet,