Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist zurzeit in New York.

Mary Altaffer/AP/dpa

New York. Könnten russische Söldner im Krieg in Mali eine Rolle spielen? Während in Deutschland für diesen Fall schon der Abzug der Bundeswehr diskutiert wird, sieht Russlands Außenminister keine Verantwortung seiner Regierung.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat eine umstrittene Kontaktaufnahme der Behörden im westafrikanischen Mali zu einem privaten russischen Militärunternehmen bestätigt.„Sie haben sich an eine private Militärfirma aus Russland gewandt“,