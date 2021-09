Taliban hängen Leichen an Kränen auf

Taliban-Kämpfer: Die Islamisten stellen als Bestrafung öffentlich Leichen zur Schau.

Herat. Die Zurschaustellung der Leichen ist die schwerste öffentliche Bestrafung seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August.

Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben am Samstag in der westlichen Stadt Herat die Leichen von vier mutmaßlichen Entführern aufgehängt, die sie zuvor erschossen hatten. Der Vize-Gouverneur der Provinz Herat, Schir Ahmed Muhadschir,