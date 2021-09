Lea und Henning sind in einen trockenen Hungerstreik getreten. Sie fordern, dass SPD-Kanzlerkandidat Scholz den Klimanotstand ausruft.

Berlin. Seit 27 Tagen befinden sich Klimaaktivisten in Berlin im Hungerstreik. Nachdem mehrere Mitstreiter den Protest abbrachen, haben die letzten zwei Teilnehmer nun auch aufgehört zu trinken.

Nach Wochen im Hungerstreik ist ein Klimaaktivist in Berlin am Samstag dazu übergegangen, auch nicht mehr zu trinken. Eine weitere Aktivistin, die ebenfalls seit einigen Tagen im Hungerstreik ist, kündigte dies für sich an. Ohne Flüssi