Im Fenster einer Kiez-Kneipe in Hamburg hängt ein Zettel mit dem Text „2G, Einlass nur für Geimpfte und Genesene“.

Markus Scholz/dpa

Hamburg. Volle Clubs und tanzen ohne Maske? In Hamburg ist das ab sofort wieder möglich - vorausgesetzt, die Party steigt mit Geimpften und Genesenen. Ungeimpfte Erwachsene gucken in die Röhre.

Nach langen Einschränkungen in der Corona-Pandemie hat Hamburg die Masken fallen lassen. In Clubs, Bars, Restaurants, Kultur- und Sporteinrichtungen, die am sogenannten 2G-Modell teilnehmen, gibt es seit 0.00 Uhr am Samstagmorgen auch keine