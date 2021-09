Meng Wanzhou sitzt seit Jahren in Kanada fest.

Darryl Dyck/The Canadian Press/dpa

New York/Vancouver. Seit Jahren lastet die Festnahme der Huawei-Finanzchefin auf den Beziehungen Chinas zu den USA und Kanada. Dann löst sich der Knoten an einem Tag: Meng Wanzhou und zwei in China inhaftierte Kanadier treten den Heimweg an.

Mit dem Ende des jahrelangen Konflikts um Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou ist das Verhältnis Chinas zu den USA und Kanada um einen Streitpunkt ärmer.Am Freitag ließ Kanada die Ende 2018 in Vancouver festgesetzte Top-Managerin des chinesisc