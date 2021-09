Wer hat hier "Spacken" gesagt? Reise zu Kubickis Stammtisch

Mögen sich vermutlich nicht so sehr: Karl Lauterbach (links) und Wolfgang Kubicki. Der meint, die Leute im Norden würden Lauterbach "Spacken" nennen.

Strande. Die Leute am Stammtisch in Strande sagen, Karl Lauterbach sei ein „Spacken“. Behauptet Wolfgang Kubicki. Wahlkampf am Limit. Reise zum Ursprung der Empörung.

Eine steife Brise weht am Hafen von Strande, der kleinen Gemeinde nördlich von Kiel. So sagen das Norddeutsche. Der Wetterdienst warnt vor Sturm. Der Wind pfeift um die Maste der festgemachten Segelboote. Dirk Fisser