Zehntausende für Klimaschutz unterwegs - Thunberg in Berlin

Steht in Berlin im Fokus: die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Jörg Carstensen/dpa

Berlin. Die Kritik an Deutschland war harsch, der Jubel der vielen Zehntausend Zuschauer groß. Greta Thunbergs Auftritt in Berlin wurde beklatscht und gefilmt. Aber auch in fast allen anderen größeren Städten demonstrierten vor allem junge Menschen.

Zwei Tage vor der Bundestagswahl haben Zehntausende überwiegend junge Menschen in ganz Deutschland für mehr Klimaschutz demonstriert.Sie folgten dem Aufruf von Fridays for Future (FFF) und weiteren Protestaktionen im ganzen Land. Große Demo