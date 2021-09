Steht in Berlin im Fokus: die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Jörg Carstensen/dpa

Berlin. Rund 450 Aktionen planen die Aktivisten von Fridays for Future an diesem Freitag allein in Deutschland - zwei Tage vor der Bundestagswahl. Doch es gibt auch Kritik an dem „Klimastreik“.

Die schwedische Initiatorin von Fridays for Future, Greta Thunberg, hat Deutschland kurz vor der Bundestagswahl als „einen der größten Klima-Bösewichte“ bezeichnet.„Deutschland ist der viertgrößte Kohlenstoffdioxid-Emittent in der Geschicht