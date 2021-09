Unter anderem im Haushaltsbereich gibt es viele Minijobs, ein Beispiel für "atypische Beschäftigung", die vom "Normalarbeitsverhältnis" abweicht.

Frank Rumpenhorst/dpa

Osnabrück. Jeder fünfte abhängig Beschäftigte in Deutschland ist atypisch beschäftigt, etwa als Minijobber oder Teilzeitkraft. Die Linken im Bundestag fordern weitreichende Konsequenzen, unter anderem einen neuen Rechtsanspruch.

Rund sieben Millionen Erwerbstätige arbeiten in Deutschland in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, also zum Beispiel nicht in Vollzeit oder unbefristeter Anstellung. Das sind 20,9 Prozent der insgesamt 33,4 Millionen abhängig Beschäftig