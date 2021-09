Haitianer an US-Grenze werden in „die Hölle“ zurückgeschickt

Migranten, viele von ihnen aus Haiti, überqueren den Rio Grande in Del Rio, um nach Ciudad Acuna zurückzukehren.

Fernando Llano/AP/dpa

Del Rio. Vor Jahren flohen sie aus ihrer Heimat - und finden sich nun dort wieder. Die Verhältnisse an der US-Grenze mit Mexiko haben für Entsetzen gesorgt. Viel besser sieht es in Haiti aber nicht aus.

Am Flughafen von Port-au-Prince kommt es zu chaotischen Szenen. Aus den USA abgeschobene Haitianer versuchen am Dienstag, zurück in das Flugzeug zu steigen. Sie gehören zu den Tausenden Menschen, die unter einer Brücke im texanischen Del Ri