Corona bei UN: Brasiliens Delegation soll in Quarantäne

Brasiliens Gesundheitsminister Marcelo Queiroga ist in New York positiv auf Corona getestet worden.

Wilson Dias/Agencia Brazil/dpa

New York. Staatspräsident Jair Bolsonaro hatte mehrmals betont, nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein. Bei der Reise zur UN-Generaldebatte wurde nun sein Gesundheitsminister positiv getestet - mit Folgen.

Nach einem positiven Corona-Test des brasilianischen Gesundheitsministers bei der UN-Generaldebatte in New York geht die Delegation des Landes nach Angaben der Vereinten Nationen in Isolation.„Der Mitgliedstaat hat bestätigt, dass die gesam