Franz-Josef Bode (l), Bischof von Osnabrück und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, gibt einen Kommissionsvorsitz ab während Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, eine Kommission übernimmt.

Sebastian Gollnow

Osnabrück. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode gibt den Vorsitz der Pastoralkommission in der Deutschen Bischofskonferenz ab. Dafür übernimmt jemand anders aus Osnabrück die Jugendkommission.

Wie die katholische Nachrichtenagentur kna berichtet, hat der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode den Vorsitz der Pastoralkommission in der Deutschen Bischofskonferenz an den Mainzer Bischof Peter Kohlgraf abgegeben. Bei ihrer Sitzung in F