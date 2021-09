Nebenkosten-Karte: So teuer ist Wohnen in norddeutschen Städten

Die Nebenkosten für Mieter und Hauseigentümer sind auch im Norden je nach Wohnort verschieden hoch. (Symbolbild)

imago images / Christian Ohde

Berlin. Ein Kostenvergleich von Müll, Abwasser und Grundsteuer in 100 deutschen Städten zeigt, wo das Wohnen aufgrund der Nebenkosten teurer oder günstiger ist.

Wie hoch die finanzielle Belastung der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland durch Wohnnebenkosten ist, hängt einer neuen Untersuchung zufolge stark vom Wohnort ab. In Regensburg zahlen die Menschen am wenigsten für Wohnnebenkosten – i