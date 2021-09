Demonstranten protestieren gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung.

James Ross/AAP/dpa

Melbourne. Berechtigter Protest - oder „krimineller“ Aufstand? In Melbourne treiben der Lockdown und eine Corona-Impfpflicht erneut Hunderte Menschen auf die Straße. Es gab bereits mehrere Festnahmen.

In der australischen Metropole Melbourne haben den dritten Tag in Folge Hunderte Menschen gegen eine Corona-Impfpflicht für Mitarbeiter der Baubranche und den Lockdown in der Region protestiert. Die Demonstration am Mittwoch konzentrierte s