Maas drängt Iran zur Rückkehr an den Verhandlungstisch

Heiko Maas (SPD), Außenminister, gibt nach seinem Gespräch mit dem iranischen Außenminister, Abdollhian, ein Statement vor dem Deutschen Haus, der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen (UN).

Bernd von Jutrczenka/dpa

New York. Kehren die USA und der Iran an den gemeinsamen Verhandlungstisch zurück? Der Bundesaußenminister macht sich für Gespräche „so schnell wie möglich“ stark.

Bundesaußenminister Heiko Maas drängt den Iran im Streit um dessen Atomprogramm zur Rückkehr an den Verhandlungstisch.In einem Gespräch mit dem iranischen Außenminister Hussein Amirabdollhian am Rande der UN-Generalversammlung äußerte er am