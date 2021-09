Mit einem neuen Sicherheitspakt im Indopazifik haben die USA, Großbritannien und Australien Verbündete vor den Kopf gestoßen und ein deutliches Signal an China gesendet. (Archivbild)

Paris. Frankreich muss auf ein 56 Milliarden Euro schweres U-Boot-Geschäft verzichten, weil Australien lieber mit den USA und Großbritannien zusammenarbeitet. Frankreich spricht von Vertrauenskrise.

Im U-Boot-Streit wollen US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an diesem Mittwoch miteinander reden. Wie es in Paris aus Élyséekreisen hieß, gehe es Macron in dem Telefongespräch um die Vertrauenskrise, die zum Rüc