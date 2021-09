Joe Biden (l), Präsident der USA, spricht während 76. Generaldebatte der UN-Vollversammlung.

Timothy A. Clary/Pool AFP/AP/dpa

New York. Unter Donald Trump waren die USA aus dem Pariser Klimaankommen ausgetreten, bei den Vereinten Nationen predigte Trump über „America First“. Joe Biden schlägt in der Generaldebatte ganz andere Töne an.

Die USA wollen ihre Klimahilfen für ärmere Länder nach Aussage von Präsident Joe Biden verdoppeln. „Damit werden die Vereinigten Staaten zum Vorreiter bei der öffentlichen Klimafinanzierung“, sagte Biden am Dienstag bei der Generaldebatte d