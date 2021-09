Nach Mail-Irrläufer: Jeder in der SPD kennt jetzt Hamburg-Oldenfelde

Ole Thorben Buschhüter ist über Nacht ein zu einem deutschlandweit bekannten SPD-Politiker geworden.

Jenny Paul/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Hamburg. Der SPD-Distriktvorsitzende Ole Thorben Buschhüter schickte eine E-Mail zu einer Versammlung in einer Senioreneinrichtung nicht nur an lokale Genossen, sondern an alle Sozialdemokraten bundesweit.

Dank eines Mail-Irrläufers des Hamburger SPD-Distriktvorsitzenden Ole Thorben Buschhüter kennt nun jeder Sozialdemokrat in Deutschland den Ortsteil Oldenfelde. Wegen eines Fehlers im E-Mail-System der SPD ging eine Einladung zu einer D