Biden will Flüchtlingsobergrenze auf 125.000 anheben

Joe Biden , Präsident der USA, winkt, als er auf dem Südrasen des Weißen Hauses in Washington zur Marine One geht.

Andrew Harnik/AP/dpa

Washington. Bereits wenige Wochen nach seinem Amtsantritt hatte US-Präsident Joe Biden versprochen, die Obergrenze für Flüchtlinge anzuheben. Nun wird die neue Obergrenze ab Oktober eingeführt.

Die Regierung von Präsident Joe Biden will im kommenden Haushaltsjahr, wie bereits in Aussicht gestellt, maximal 125.000 Flüchtlinge in den USA aufnehmen.Das US-Außenministerium teilte mit, das Ministerium habe gemeinsam mit anderen Ressort