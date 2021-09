Riesiges Migrantencamp in Del Rio - USA schieben Menschen ab

Beamte der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde auf Pferden versuchen, Migranten bei der Überquerung des Rio Grande von Ciudad Acuna nach Del Rio aufzuhalten.

Felix Marquez/AP/dpa

Del Rio. Innerhalb weniger Tage hat sich die Situation in einer texanischen Kleinstadt an der Südgrenze der USA zugespitzt: Tausende Migranten kamen in den Ort und harren nun unter einer Brücke aus. Die USA geben sich hart.

US-Behörden wollen tausende Migranten, die sich binnen weniger Tage in der Grenzstadt Del Rio versammelt haben, schnell wieder außer Landes bringen.Zuletzt seien an einem Tag rund 3000 Menschen verlegt worden, sagte Heimatschutzminister Ale