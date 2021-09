Erste Wahllokale in Kanada offen - knappes Rennen erwartet

Justin Trudeau, Premierminister von Kanada und Parteivorsitzender der Liberalen Partei, spricht während einer Debatte der Parteivorsitzenden.

Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP/dpa

Gatineau. In Kanada steht die vorgezogene Neuwahl des Parlaments an. Kann Premierminister Justin Trudeau an der Macht bleiben? Beobachter erwarten ein enges Rennen zwischen Liberalen und Konservativen.

Bei den Neuwahlen in Kanada haben die ersten Wahllokale geöffnet. Am Morgen konnten in Neufundland im Osten des riesigen Landes die ersten von über 25 Millionen Kanadiern ihre Stimme abgeben. Landesweit zeichnet sich ein knappes Rennen zwis