Armin Laschet, Unions-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, kommt zu der Sitzung des CDU-Präsidiums vor dem Konrad-Adenauer-Haus an.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Kurz vor der Bundestagswahl will die CDU noch einmal inhaltlich punkten. Es geht um gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land.

Die CDU will ehrenamtlich tätigen Menschen kostenlose Fahrten in Bussen und Bahnen ermöglichen. „Wir machen das Ehrenamt auf dem Land mobil. Wer fürs Ehrenamt unterwegs ist, der soll in Bussen und Bahnen kostenlos mitfahren dürfen“, heißt e