Wintersportler stehen in Tirol mit Mund-Nasen-Schutz an einem Skilift Schlange.

Helmut Fohringer/APA/dpa

Wien. Die Regierung in Wien hat die Corona-Regeln für die kommende Wintersportsaison in Österreich festgelegt. Diese orientieren sich an der Zahl der Covid-Patienten, die in Intensivbetten behandelt werden.

In Österreich gilt in der kommenden Wintersportsaison auf den Skipisten die sogenannte 3G-Regel. Seilbahnbetreiber dürfen nur gegen Covid-19 Geimpfte, Getestete oder Genesene befördern, wie die Regierung am Montag in Wien bekanntgab. Abstan