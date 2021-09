Der britische Premier Boris Johnson spricht im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York zu Journalisten.

Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

New York. Die Hoffnungen auf den anstehenden Klimagipfel in Glasgow sind gedämpft - vor der UN-Generaldebatte in New York beschwört der britische Premier Johnson einen Durchbruch.

Wenige Wochen vor der Klimakonferenz in Glasgow hat der britische Premier Boris Johnson die historische Wichtigkeit des Treffens betont.„Ich denke, Glasgow - Cop26 - ist ein Wendepunkt für die Welt und der Moment, in dem wir erwachsen werde