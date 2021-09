Ende August begann eine Gruppe mit ihrem Hungerstreik im Regierungsviertel.

dpa/Paul Zinken

Berlin. Junge Leute hungern aus Verzweiflung über die Klimakrise seit drei Wochen in Berlin. Jetzt erhöhen die Beteiligten nochmals den Druck.

Nach drei Wochen Hungerstreik von Klimaaktivisten in Berlin droht eine weitere Zuspitzung. Zwei Beteiligte kündigten am Montag an, auch das Trinken zu verweigern, falls ein gefordertes Gespräch mit den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und G