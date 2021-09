Finanzminister Olaf Scholz nach der Anhörung vor dem Bundestagsfinanzausschuss.

Carsten Koall/dpa

Berlin. Olaf Scholz (SPD) hat nach seiner Anhörung im Bundestags-Finanzausschuss Fortschritte bei der Bekämpfung der Geldwäsche hervorgehoben. Die Opposition hatte Vorwürfe gegen den Bundesfinanzminister erhoben.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Finanzausschuss des Bundestags Vorwürfe gegen die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU zurückgewiesen. Scholz sagte am Montag nach der Sitzung in Berlin, die Behörde habe in den vergangenen drei Jahren mehr hi