Osnabrück. Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) hat sich gegen die Sanktionierung von Impfverweigerern ausgesprochen. Darüber hinaus fordert sie, weiter kostenlose Bürgertests anzubieten.

Frau Bernhard, Bremen ist das Bundesland mit den meisten Geimpften, aber das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. Wie passt das zusammen?

Da gibt es keinen unmittelbaren Zusammenhang. Zur Inzidenz kann man sagen, dass wir seit Beginn der Pandemie da eine gewisse Verzerrung haben, was den Bundesländervergleich angeht: Wenn in Bremerhaven eine Reihe von Fällen auftritt, reißt das gleich die gesamte Landesinzidenz nach oben. Das ist dann aber kein Grund für große Besorgnis. Die Inzidenz hat ja deutlich an Aussagekraft verloren.

Was machen Sie denn beim Impfen besser als andere Bundesländer? Ist es der Stadtstaat-Bonus mit kurzen Wegen?

Wir haben uns von vornherein sehr gut aufgestellt und unkomplizierte niedrigschwellige Angebote geschaffen. Es gibt in Bremen den Ehrgeiz in Politik, Verwaltung und Wirtschaft möglichst viele Menschen zu impfen. Die Impfquote bei Erstimpfungen liegt derzeit bei gut 77 Prozent. Wir wollen die Acht sowohl bei Erst- als auch bei Zweitimpfungen vorne stehen haben bei der Quote. Das werden wir schaffen. Immer noch lässt sich täglich eine vierstellige Zahl an Menschen in unserem Impfzentrum impfen.

Von so einer Quote sind andere Länder sehr weit entfernt. Was ist das Erfolgsrezept?



Das ist logistisch einfach sehr gut gelöst bei uns. Wer sich in Bremen impfen lassen will, bekommt seit Beginn der Impfaktion sofort ein Terminangebot. Es gab hier nie lange Wartezeiten. Wir fahren mit Impfbussen in die Stadtteile. Wir impfen hier jede und jeden, der uns vor die Spritze kommt, auch vor Ort. Mittlerweile können auch die Impfstoffe quasi à la carte ausgewählt werden. Der Erfolg setzt sich derzeit bei den 12- und 17-Jährigen fort. Auch hier belegen wir in Sachen Impfquote einen der vorderen Plätze im Bundesvergleich.

Warum lassen sich Menschen erst jetzt impfen?

Da sind Menschen drunter, die abwarten wollten, wie sich das Ganze so entwickelt, die skeptisch waren, was Nebenwirkungen angeht. Aber es sind auch solche, die sich tatsächlich noch nicht so richtig mit dem Thema Corona und Impfung befasst haben. Erstaunlich, aber eine Feststellung im Impfalltag.

Bremen schließt sein Impfzentrum im Oktober. Und dann?

Danach werden wir dezentraler unterwegs sein. Außerdem eröffnen wir in drei Stadtteilen Impfstationen, quasi Mini-Impfzentren. Wir haben einen Impfbus und zwei Impfmobile, die wir spontan irgendwo hinschicken können. Den können wir beispielsweise vor Veranstaltungen parken. Das Angebot muss da sein, wo die Menschen sind.

Kann man bei so einer hohen Impfquote dann auch die kostenlosen Bürgertests streichen?



Nein, das muss weitergehen. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie das derzeit der Fall ist. Ohne die kostenlosen Tests fehlt aber der realistische Überblick über die Corona-Lage. Ohne die Tests, haben wir deutlich weniger Daten über die Inzidenz. Wir müssen die Infizierungsrate kennen. Deswegen sehe ich auch eine prinzipielle Abkehr vom Grundsatz „3G“ kritisch. Viele Menschen werden sich einfach nicht mehr testen lassen, die es besser tun sollten.

Aber es soll doch eh mehr auf die Situation in den Krankenhäusern geschaut werden, um Maßnahmen gegen eine Verbreitung des Erregers einzuleiten?

Wir brauchen weiterhin einen breiten Überblick über die Zahl der Infizierten. Was die Krankenhäuser angeht: Es ist leider immer noch so, dass es offenbar keinen vergleichbaren Überblick zwischen den Ländern gibt. In Bremen wissen wir sehr genau wer in den Krankenhäusern liegt, hier brauchen wir aber auch eine Basis, die wir mit den anderen Ländern vergleichen können.

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen fordert von der Politik ein klares Signal nach britischem Vorbild: Am 30. Oktober soll ein sogenannter Freedom Day ausgerufen werden, nachdem dann alle Beschränkungen fallen sollen. Wären Sie dabei?

So weit sind wir noch nicht. Niemand kann derzeit seriös garantieren, dass wir die Situation dauerhaft im Griff haben. Es besteht immer noch die Gefahr von weiteren Mutationen. Und wir wissen nicht genau, wie lange die Immunität durch die Impfstoffe anhält.

Wann ist die Pandemie denn vorbei?

In den letzten anderthalb Jahren der Pandemie habe ich gelernt, dass wir uns auf nichts wirklich verlassen können und mit Vorhersagen zurückhaltend sein sollten. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, die stelle ich mir ja auch. Also: Dieses Jahr sicherlich noch nicht. Wir müssen die Impfbereitschaft weiter erhöhen. Daran müssen wir arbeiten, nicht an einem „Freedom Day“.

Muss mehr Druck auf Impfskeptiker aufgebaut werden?

Ich sehe die derzeitige Entwicklung, vor allem die Rufe nach Sanktionen, kritisch. Ich warne vor einer Spaltung der Gesellschaft. Wir können Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen wollen, nicht als wandelndes Gesundheitsrisiko brandmarken und sanktionieren, um so Druck aufzubauen. Das führt erst recht zu einer Weigerungshaltung. Wir brauchen eine Balance zwischen dieser Art von staatlicher Übervorsorge und Eigenverantwortung, Aufklärung statt Zwang. Die gute Impfquote in Bremen belegt doch, dass das funktionieren kann.

Gilt das auch für Berufe wie Krankenhäuser oder Pflege? Sollte es da auch keine Impfpflicht geben?

Für solche Bereiche vertrete ich eine andere Auffassung. Wer beruflichen Kontakt zu Risikogruppen hat, muss sich impfen lassen.