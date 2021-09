Riesiges Migrantencamp in Del Rio: USA schieben Menschen ab

Migranten waten durch den Rio Grande und hoffen auf Zuflucht in den USA. Doch das Land gibt sich hart und setzt auf Massenabschiebungen.

Felix Marquez/AP/dpa

Del Rio. Innerhalb weniger Tage hat sich die Situation in einer Kleinstadt im Süden der USA zugespitzt: Tausende Migranten harren dort unter einer Brücke aus. Die Behörden geben setzen auf Massenabschiebungen.

Angesichts Tausender Migranten in der US-Grenzstadt Del Rio wollen die USA die Menschen schnell und in großer Zahl außer Landes bringen. Mehrheit aus HaitiIn den kommenden 24 Stunden sollten bis zu 3000 Menschen an andere Orte verlegt werde